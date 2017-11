Mittwoch, 22. November 2017

Strote und Arneke tragen Meistergurt

Andrea Strote, Hideo Ochi Shihan und Jasmin Arneke (von links).

Holzminden. Nach einem bundesweiten Lehrgang in Bremen haben Andrea Strote und Jasmin Arneke ihre Prüfung zum 1. Dan (Schwarzgurt) bestanden. Andrea Strote begann 2004 in Bevern mit dem Karate-Training. 2014 wechselte sie zum MTV 49 Holzminden. Jasmin Arneke begann 2003 im Alter von acht Jahren im MTV Holzminden mit dem Karate-Training. Seit 2016 trainierten die beiden Karateka dreimal in der Woche unter der Leitung der MTV-Trainer Alejandro Escanciano 4. Dan, Thomas Sporleder 4. Dan und Erhard Wingrat 6. Dan. So sind sie optimal in den drei zu prüfenden Disziplinen Kihon (Grundschule), Kata (Formen) und Kumite (Kampf) ausgebildet worden. Nach einem Lehrgang, an dem 160 Schwarzgurte aus ganz Deutschland teilnahmen, stellten sie die beiden MTV 49 Karateka mit weiteren 18 Karateka zur Dan Prüfung. Die Prüfung wurde vom DJKB Cheftrainer für Europa und Deutschland Hideo Ochi Shihan 9. Dan abgenommen.

Das kontinuierliche intensive Training hat dann auch den Erfolg gebracht. Beide MTV-Sportlerinnen haben ihre Prüfung bestanden. Sie dürfen jetzt den Meistergurt tragen.

Jasmin Arneke trainiert seit einigen Monaten die Karate- Kids am Freitag in der Halle der Karlschule. Sie hat das Training von Silvia Kieven übernommen, die jahrelang für das Kinder- und Jugendtraining verantwortlich war.