Dienstag, 03. April 2018

Strukturwandel mit der Abrissbirne

Im Kreis Holzminden gibt es viele „Kandidaten“ für den „revolvierenden Rückbau“ (hier ein Beispiel aus Bevern). Foto: ta

Kreis Holzminden. Die Abrissbagger haben in der Homburgstraße Bodenwerders in den vergangenen Tagen ganze Arbeit geleistet. Dort, wo das schon lange leerstehende Haus mit der Nummer 62 stand, ist mittlerweile eine Lücke zu sehen. Bebaut wird das Grundstück aller Voraussicht nach nicht wieder, stattdessen wird dort wohl bald ein Anwohnerparkplatz geschaffen. Der Abriss der Nummer 62 ist das zweite Projekt, das mithilfe des landesgeförderten „Revolvierenden Rückbaufonds VoglerRegion“ eine nicht mehr nutzbare „Schrottimmobilie“ hat verschwinden lassen. Ziel des Fonds ist, die innerstädtische Struktur an die Veränderungen des demografischen Wandels anzupassen und sie damit wieder attraktiver zu machen.

Um die etwa 200 Quadratmeter große Fläche neu nutzen zu können, hatte die Stadt Bodenwerder die Immobilie im letzten Jahr von dem privaten Eigentümer erworben. Dank des „Revolvierenden Rückbaufonds“ standen der Kommune die entsprechenden Mittel zur Verfügung. Dass der für den Abriss in Anspruch genommene Fonds „revolvierend“ heißt, bedeutet dabei nichts anderes, als dass durch die Wiederverwertung nach dem Abriss ein wesentlicher Teil der Fördergelder wieder in den Fonds zurückfließen soll und dann für neue Projekte eingesetzt werden kann.

