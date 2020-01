Dienstag, 21. Januar 2020

Studentische Entwürfe für einen HAWK-Neubau in Holzminden

Die Modelle stießen auf das Interesse der Besucher. Fotos: spe

Holzminden. „Räume für die Soziale Arbeit“ haben sie entwickelt und ihre Studien für einen Neubaustandort der HAWK in Holzminden – drei ausgewählte Projektarbeiten – am Montagabend im Foyer der Stadthalle präsentiert. Die Sache ist insofern ein kleines Politikum, als die Präsentation nicht, wie üblich, in der HAWK stattfand, sondern der betreuende Professor Wolfgang Rettberg als privater Mieter in die Stadthalle ausweichen und einladen musste. Die Stadtverwaltung wollte wiederum nicht über ihren Verteiler auf die Veranstaltung aufmerksam machen. Obwohl der HAWK-Neubau und vor allem sein künftiger Standort derzeit ein ganz aktuelles Thema in der Stadt sind, war die Zahl der interessierten Besucher klein an diesem Abend. Nur zwei Ratsmitglieder hatten zusammen mit den nicht einmal 20 Besuchern den Weg in die Stadthalle gefunden. Die drei Entwürfe seien „aus der Praxis für die Praxis“ entstanden, führte Professor Rettberg aus. Das aktuelle Thema habe motiviert, und man habe es den Studenten an die Hand gegeben: „Es ist interessant, wenn Außenstehende sich mit einem Thema befassen, das Innenstehende anders sehen.“ (spe)

Den ausführlichem Artikel lesen Sie im TAH vom 22. Januar