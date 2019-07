Montag, 22. Juli 2019

Studierende entwickeln Konzept für die Landesgartenschau in Höxter

Auch die Fugen des Kopfsteinpflasters bieten Lebensräume für Pflanzen. Diese haben die Studierenden kartiert – von links: Matthias Schneider, Olivia Leißring, Ronja Westphal. Foto: Katharina Thehos

Höxter. Studierende der Landschaftsarchitektur der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippe haben in den vergangenen Monaten die Artenvielfalt in der Stadt Höxter untersucht. Sie entwickeln ein Konzept, wie die kulturhistorisch gewachsenen Strukturen für die Landesgartenschau 2023 Gewinn bringend genutzt werden können.

Der verwitterte Kalkmörtel in den Höxteraner Stadtmauern bietet Lebensraum für Pflanzen, die sonst nur in den Tieflagen des Mittelmeerraumes oder den Hochlagen der Alpen vorkommen. Das violett-blühende Zimbelkraut etwa wächst normalerweise vor allem in der Adria. Solche und weitere Besonderheiten der Flora und Fauna haben Studierende der TH OWL aufgespürt und in Karten dokumentiert.

Im Rahmen eines Studienprojektes entwickeln sie Vorschläge, wie die über viele Jahrhunderte gewachsene Artenvielfalt der Stadt erhalten werden kann.

