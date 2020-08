Montag, 31. August 2020

Stuhl-Aktion des Bündnisses „Seebrücke“ am Sonnabend in Holzminden

Mit einer Stuhlaktion macht die Aktion Seebrücke auf die Situation Geflüchteter aufmerksam. Foto: adueck auf Pixabay

Holzminden. Eine deutschlandweite Aktion vom 5. bis 7. September soll auch in Holzminden stattfinden. Es sollen in allen Städten und Gemeinden Stühle am Rathaus oder in zentraler Lage in der Innenstadt aufgebaut werden, für all die Menschen, die auf der Flucht um ihr Leben kämpfen. Die Stühle sollen dabei die Aufnahmekapazitäten und Aufnahmebereitschaft symbolisieren. In Holzminden organisiert das Bündnis „Seebrücke“ am Sonnabend, 5. September, die Aktion.

Hier in Holzminden werden die Stühle in der Oberen Straße, vor der Stadtbücherei aufgestellt werden. Der Landkreis Holzminden gehört zu den über 100 Kommunen, die sich zu „sicheren Häfen“ erklärt haben. Damit hat der Landkreis bekundet, dass hier Menschen in Not Aufnahme finden können. Im Landkreis, so die Seebrücken-Aktivisten, gebe es zum Beispiel in Fürstenberg in der Jugendbildungsstätte eine Möglichkeit der Aufnahme.

Das Aktionsbündnis ruft deshalb dazu auf, am Sonnabend Unterstützung zu signalisieren. Der Appell: „Kommen Sie und bringen Sie wenn möglich einen Stuhl mit.“ Aktionsort ist am Sonnabend, 5. September, ab 11 Uhr die Obere Straße in Holzminden.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 1. September