Donnerstag, 18. Januar 2018

Sturm: Mehrere Kreisstraßen wegen umgestürzter Bäume gesperrt

In Stadtoldendorf stürzte eine 20 Meter hohe Tanne auf die Straße.

Kreis Holzminden. Wegen umgestürzter Bäume sind derzeit im Kreisgebiet mehrere Kreiststraßen für den Verkehr gesperrt. Betroffen sind nach Angaben des Landkreises Holzminden folgende Strecken:

Die K 32 Polle – Hummersen, K 32 Forst – Polle, K25 Reileifzen – Polle, K62 Kaierde zur B 240 bei Wenzen, K47 - Schorborn – Schießhaus, K87 Sievershagener Mühle – Lichtenhagen, K11/38 - Pegestorf – Ottenstein, K17 Linse – Buchhagen, K 71 Stadtoldendorf – Negenborn.

Wann die Gefahrenlage beseitigt werden kann, hängt von der weiteren Wettersituation ab. Die Kräfte der Straßenmeisterei und der freiwilligen Feuerwehren sind bereits seit Donnerstagmittag im Einsatz. Allerdings muss abgewartet werden, dass die Arbeiten ohne Gefährdung der Kräfte durchgeführt werden können.

Auch in einigen Ortschaften sind Bäume umgefallen, in Stadtoldendorf hat es zum Beispiel an der Pfarrstraße eine rund 20 Meter hohe Tanne erwischt, die auf die Straße stürzte. Da an dieser Stelle ausnahmweise keine Autos am Straßenrand parkten, gab es abgesehen von einem zerstörten Zaun keine größeren Schäden.

Die Nordwestbahn teilt unterdessen mit, dass der Zugverkehr wohl im Laufe des Tages nicht mehr aufgenommen wird. Das betrifft auch die Linie RB 84 Holzminden-Paderborn. Ein Ersatzverkehr mit Bussen könne aufgrund der Wetterlage nicht gestellt werden.

Die Deutsche Bahn hat mittlerweile den Fernverkehr bundesweit eingestellt. Züge, die noch unterwegs sind, sollen nach Möglichkeit aber noch ihr Ziel anfahren.

(nig)