Montag, 10. Februar 2020

Sturm Sabine im Kreis Holzminden: Einsätze, Straßensperrungen

Örtliche Einsatzleitungen wurden gebildet, außerdem ein Krisenstab in der FTZ. Dort wurden im Einsatzleitwagen II auch die Einsätze im Kreisgebiet koordiniert. Fotos: bs

Kreis Holzminden. Am späten Abend zieht die Einsatzleitung in der Feuerwehrtechnischen Zentrale in Holzminden eine Zwischenbilanz: „Es ist alles noch nicht so dramatisch“, so Kreisbrandmeister Jens Heinemeier. Allerdings soll noch eine Windspitze bis 3 Uhr den Landkreis durchqueren. Bis dahin wird die Einsatzbereitschaft der Feuerwehren im Kreis Holzminden noch aufrecht erhalten.

Im Laufe des Abend waren rund 130 Feuerwehrleute im Kreisgebiet im Einsatz, sie arbeiteten rund 40 Einsätze ab. Während in der Samtgemeinde Boffzen und der Einheitsgemeinde Delligsen kein einziger Einsatz gefahren werden musste, waren die Einsatzkräfte in den anderen Samtgemeinden gefordert, und die Feuerwehren in den Solling-Ortschaften. Es waren vor allem umgestürzte Bäume, die von Fahrbahnen geräumt werden mussten. Dort, wo die Arbeit für die Feuerwehren zu gefährlich werden konnte, wurden Straßen für den Verkehr gesperrt. Autofahrer werden sich auch am Montagmorgen noch auf Sperrungen einstellen müssen. Die wichtigsten: Die B 497 zwischen Holzminden und Neuhaus, die K 71 zwischen Stadtoldendorf und Negenborn durch das Hooptal und die L 549 zwischen Silberborn und Dassel. (bs)