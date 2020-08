Mittwoch, 26. August 2020

Sturmtief Kirsten trifft auch den Landkreis Holzminden

Der Deutsche Wetterdienst hat eine amtliche Warnung vor Sturmböen ausgesprochen. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Am Mittwoch, 26. August, zieht Sturmtief Kirsten mit Böen zwischen 70 und 100 Kilometer pro Stunde auf. Bereits am Vormittag muss in der Westhälfte Niedersachsens mit Einschränkungen im Berufsverkehr gerechnet werden. Bäume können umstürzen und Äste abknicken. Ab den Mittagsstunden erreicht das Sturmfeld des Tiefs auch den Osten. Vor allem in der Nordhälfte Deutschlands wird es richtig ungemütlich mit viel Regen. Im Norden kühlt es sich auf rund 17 Grad ab. Das meldet Wetteronline. Der Deutsche Wetterdienst hat für den Landkreis Holzminden und ganz Niedersachsen eine amtliche Warnung vor Sturmböen ausgesprochen. (fhm)