Donnerstag, 27. August 2020

Sturmtief „Kirsten“ verursacht nur wenige Einsätze

Die Feuerwehr Bodenwerder im Einsatz. Foto: gl

Kreis Holzminden. Am Mittwoch, 26. August, zog das Sturmtief „Kirsten“ über den Norden Deutschlands und überquerte dabei auch den Landkreis Holzminden. Zum Glück blieb es hier bei nur wenigen Einsätzen für die Feuerwehren. Gegen 16 Uhr wurde in Vahlbruch ein Baum auf der Fahrbahn in der Straße „In der Grund“ gemeldet. Hier rückten die Ortsfeuerwehren Ottenstein, Vahlbruch und die Löschgruppe Meiborssen aus. Nach etwa 30 Minuten war der Ast mittels Kettensäge zerteilt und die Fahrbahn gereinigt. Insgesamt waren hier 15 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Beim nächsten Einsatz wurden der Ortsfeuerwehr Bodenwerder gegen 16.34 Uhr herabfallende Dachziegel in Kemnade in der Straße „Am Kloster“ gemeldet. Mit Hilfe der Drehleiter entfernten rund zehn Einsatzkräfte der Bodenwerderaner Feuerwehr die losen Sandstein-Dachplatten und beseitigten somit die Gefahr. Der Einsatz hier war nach rund 45 Minuten beendet. Um 21 Uhr wurde ein Baum auf der Kreisstraße K 40 zwischen Ottenstein und Glesse gemeldet. Auch hier wurde das Hindernis durch die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Ottenstein und Lichtenhagen mit Hilfe einer Kettensäge zerteilt und somit beseitigt. Um 22 Uhr war auch hier der Einsatz beendet. Weitere Einsätze gab es nicht zu vermelden. (gl)