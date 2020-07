Mittwoch, 01. Juli 2020

Stute tot im Straßengraben bei Drenke gefunden

Das Bild zeigt die Stute „Ragazza“, die offenbar angefahren wurde und dann im Straßengraben verendete.

Beverungen/Drenke. „Wir suchen verzweifelt seit heute, 29. Juni 2020, die Stute auf dem Bild. „Ragazzas“ Aufenthalt war zuletzt außerhalb von Drenke, Ortsteil von Beverungen. Ragazza ist seit 10 Uhr heute Morgen verschwunden. Normalerweise klebt sie sehr an ihrem besten Kumpel, welcher allein und völlig aufgelöst auf der Wiese aufgefunden wurde. Der Zaun ist intakt, weshalb auch ein Diebstahl nicht ausgeschlossen ist!“ Mit diesen Worten starteten die Besitzer der Stute „Ragazza“am Montag eine großangelegte Suche. Am Dienstagnachmittag mussten sie dann vermelden: Die Stute wurde tot in einem Straßengrabe in direkter Hofnähe bei Drenke aufgefunden, vermutlich wurde sie Opfer eines Verkehrsunfalls mit Fahrerflucht.

Mehr lesen Sie im TAH am 2. Juli 2020