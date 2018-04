Mittwoch, 11. April 2018

Subway eröffnet im Sommer in Holzminden

In der Fürstenberger Straße, direkt neben dem Roxy, soll das Subway-Schnellrestaurant entstehen.

Holzminden. Viele Monate schon steht das Ladenlokal in der „Jacobs-Passage“ in der Fürstenberger Straße bereits leer. Hier, gleich neben dem Roxy-Kino, waren in der Vergangenheit bereits einige Lokale und Restaurants eingepachtet, unter anderem das „Havana“ und zuletzt „Tatti’s Diner“. Im Sommer wird hier ein Subway-Restaurant eröffnen. Der Umbau soll im Mai mit der Fensterfront beginnen, danach geht es an den Innenausbau im Metropolitan-Style. Subway-Schnellrestaurants gibt es im Franchise-System seit 1865, seit Ende der 90er Jahre auch in Deutschland, seit 2008 in Höxter. In erster Linie bietet Subway Sandwiches, Wraps und Salate an, die vor den Augen der Kunden nach dessen Wünschen im „Baukastensystem“ zubereitet werden. Franchisenehmerin in Holzminden wird Ina Schaer sein, die auch das Subway-Restaurant in Höxter führt. (spe)