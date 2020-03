Dienstag, 03. März 2020

Subway in Holzminden schließt in vier Wochen

Nach eineinhalb Jahren ist für Subway in Holzminden Schluss. Foto: ap

Holzminden. „Wir haben tatsächlich die Parkplatzsituation unterschätzt“, erklärt Ina Schaer, Betreiberin der Subway-Filiale in Holzminden, die am Dienstag, 31. März, schließt. An der Fürstenberger Straße gelegen fehle einfach die Laufkundschaft. „Es sind tolle Gäste hier, aber es sind einfach zu wenig.“ Entsprechend schlecht sei das Geschäft für Ina Schaer in den letzten eineinhalb Jahren in Holzminden gelaufen. Nur zu Stoßzeiten – mittags bei Schulschluss oder abends bei Kino-Vorstellungen – sei hier viel los gewesen. „Fastfood ist einfach auf Parkplätze angewiesen“, resümiert die Franchisenehmerin inzwischen. Neben der Subway-Filiale in Holzminden betreibt die Boffzerin außerdem das Höxteraner Subway. Die nordrhein-westfälische Filiale liefe „sehr gut“ und bleibt bestehen. Eine sechsstellige Summe hat Ina Schaer in das moderne Subway im sogenannten Fresh Forward Design investiert. Das Mobiliar aus Holzminden wird nach der Schließung in die Filiale in Höxter ziehen. (ap)

Mehr dazu lesen Sie im TAH vom 4. März 2020.