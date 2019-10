Dienstag, 01. Oktober 2019

Südniedersachsen ist bereit für die kommende EU-Förderperiode

Der Steuerungsausschuss Südniedersachsen empfängt Karin Beckmann (Fünfte von links). Foto: Projektbüro Südniedersachsen/Stephan Beuermann

Kreis Holzminden. Seit 2015 bringt das Südniedersachsenprogramm EU-Mittel in die Region. Jetzt gilt es, sich auf die neue Förderperiode vorzubereiten. In seiner 22. Sitzung hat der Steuerungsausschuss Südniedersachsen ein Positionspapier an das Land übergeben.

Neue Themen wie Fachkräftemarketing, Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen sind aufgerufen. Die Herausforderungen des Klimaschutzes, der Biodiversität und der Daseinsvorsorge im ländlichen Raum stehen auf der Agenda der Kommunen. „Das Land Niedersachsen wird nun eine möglichst passende Förderkulisse schaffen. So können wir mit Beginn der Förderperiode 2021 direkt Mittel zur Umsetzung unserer politischen Ziele für die Region beantragen,“ fordert Landrat Bernhard Reuter.

Für die Übergabe des „Positionspapiers“ an das Ministerium für Bundes- und Europaangelegenheiten und Regionale Entwicklung ist Karin Beckmann, Referatsleiterin und zuständig für die strategische Entwicklung der EU-Förderperiode, aus der Landeshauptstadt Hannover angereist.

