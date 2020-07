Donnerstag, 02. Juli 2020

Südniedersachsen ist eine der Top-Aufsteigerregionen

Eines der Erfolgsunternehmen in Südniedersachsen ist die Symrise AG. Foto: TAH

Kreis Holzminden. Der Kreis Holzminden und seine Nachbarn sind ganz vorn. Südniedersachsen zählt zu bundesweit zwölf Aufsteigerregionen, die das Institut der Deutschen Wirtschaft (IW) in seinem jüngsten IW-Report ermittelt hat. Diese Aufsteigerregionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie „ausgehend von einem unterdurchschnittlichen Ausgangsniveau eine besonders positive Entwicklung genommen haben und sich damit an sehr erfolgreiche Regionen annähern“, heißt es dort. Die Studie „Aufsteigerregionen in Deutschland – Go East“ von Christian Oberst und Michael Voigtländer umfasst die Entwicklungen der Jahre 2011 bis 2019. Berücksichtigt haben die Forscher darin die Standortfaktoren Arbeitslosenquote, Kaufkraft, Durchschnittsalter, Breitbandausbau, Bevölkerungsdichte sowie private und kommunale Verschuldung. (fhm)

