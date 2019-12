Donnerstag, 05. Dezember 2019

„Super Chin“ und „Diamond“ White: Zwei Dart-Profis kommen nach Hehlen

Ian „Diamond“ White, Zehnter der PDC-Weltrangliste, ist vor der Weltmeisterschaft im Ally Pally in Hehlen zu erleben. Foto: Sven Mandel

Hehlen. Sie kommen beispielsweise als Donald Trump verkleidet oder mit Verkehrsleitkegeln auf dem Kopf – sie gehen oft euphorisiert. Beim Darts haben Fans ihren Spaß. In vielen Hallen herrscht eine Stimmung wie bei einem Volksfest. Der Verein Riverside Sharks Hehlen möchte die Zuschauer auch begeistern. Bei der 1. Allersheimer Darts-Gala in der Sporthalle Hehlen am Sonntag, 8. Dezember, reisen sogar zwei Top-Stars der internationalen Dartszene ins Weserbergland. „So ein Event gab es hier noch nie. Und das wollten wir mal ändern“, betont Benjamin Langner, Spartenleiter der Sharks. Der 29-Jährige haut mit seiner Organisation der Darts-Party des Jahres im Kreis Holzminden so richtig einen raus. Mit „Super Chin“ Daryl Gurney und Ian „Diamond“ White reisen die aktuelle Nummer sechs und Nummer zehn der Weltrangliste nach Hehlen. Die Moderation übernimmt mit Peter Kirchner ein in ganz Deutschland bekannter „Caller“. Karten für diese Veranstaltung sind noch im Vorverkauf unter riversidesharkshehlen@gmail.de oder www.eventbrite.de zu haben.

