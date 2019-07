Donnerstag, 04. Juli 2019

Super Start in Stahle für Klingenberg

Andreas und Martina Klingenberg strahlen bei der Eröffnung mit ihren Angestellten Carola Potthoff und Karoline Littmann um die Wette. Foto: ap

Stahle. „Wir dachten gestern noch, wir schaffen es nicht mehr“, seufzt Martina Klingenberg glücklich und zufrieden in ihrer neuen Klingenberg-Bäckerei-Filiale mitten im Herzen Stahles. Alles ist hier rechtzeitig zur Neueröffnung am Donnerstag, 4. Juli, fertig geworden. Nach der plötzlichen Schließung der vorherigen Bäckerei Grote in der Heinser Straße 18 hat die Familie Klingenberg den Laden unter eigenem Namen von den Grotes übernommen – teilweise das Inventar, teilweise sogar das Personal. Beispielsweise war Karoline Littmann 17 Jahre bei Grote beschäftigt und arbeitet nun für Familie Klingenberg weiter. Ihre Kollegin Carola Potthoff ist ein „echtes Stahler Mädel“, wie sie selbst sagt. Schon seit 33 Jahren arbeitet sie bei der Bäckerei Klingenberg und jetzt in der neuen Stahler Filiale. (ap)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 5. Juli 2019.