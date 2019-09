Mittwoch, 18. September 2019

Superhelden-Ausbildung in Höxter-Holzminden

Projektleiter Carl-Otto Künnecke, Mark Becker (stellvertretender Projektleiter), Imke Müller-Stauch, Anja Beineke (Weserwerk Marketing) und Johanna Loges (Auszubildende) hoffen auf ein erfolgreiches Projekt. Foto: bk

Holzminden/Höxter. Immer wieder taucht bei den Netzwerktreffen des Innovationsnetzwerkes Holzminden-Höxter das Thema „Image der Berufsausbildung“ auf. Nach Ansicht der Wirtschaft sind die Möglichkeiten einer Berufsausbildung zu wenig sichtbar und ungenügend kommuniziert. Eine Ausbildung wird zumeist nur für die in Betracht gezogen, die kein Studium schaffen. Doch dieses Image entspricht schon lange nicht mehr der Realität. Gut ausgebildete Fachkräfte werden händeringend in den Unternehmen gesucht. Um das Image und die vielfältigen Karrieremöglichkeiten in der Region sichtbar zu machen, hat sich das Netzwerk der Personalverantwortlichen auf den Weg gemacht eine Kampagne zu entwickeln. (bk)

