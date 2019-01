Montag, 28. Januar 2019

Supermarktchefs in Großbritannien warnen vor leeren Regalen bei hartem Brexit

Flaggen vor dem Big Ben. (AFP/Archiv / AFP)

Die Chefs mehrerer Supermärkte und Fastfood-Ketten in Großbritannien haben vor leeren Regalen im Falle eines harten Brexit gewarnt. In einem Brief an die britischen Abgeordneten forderten sie diese am Montag auf, "dringend eine Lösung zu finden", um einen EU-Austritt ohne ein klares Abkommen zu vermeiden. Andernfalls bestehe die große Gefahr, dass die derzeitige "Auswahl, Qualität und Haltbarkeit" der Produkte nicht aufrechterhalten werden könne.

Bei einem harten Brexit werde es außerdem einen nicht zu vermeidenden "Druck auf die Lebensmittelpreise" wegen höherer Transportkosten und Zölle geben, heißt es in dem Brief weiter. Unterschrieben haben ihn die Spitzen von zehn Märkten und Ketten, darunter Co-op, Lidl, Sainsbury"s und McDonald"s sowie die britische Händlervereinigung (BRC). Nicht dabei sind unter anderem die größte Supermarktkette Tesco sowie der deutsche Discounter Aldi.

Rund ein Drittel der in Großbritannien konsumierten Lebensmittel stammt aus der Europäischen Union. Die Unterzeichner des Schreibens verwiesen auf die besonders "akute" Lage im März, da die heimische Produktion dann gering sei. In dieser Zeit stammten etwa "90 Prozent unseres Salats, 80 Prozent unserer Tomaten und 70 Prozent unserer Waldfrüchte aus der EU".

Das britische Unterhaus hatte das mit der EU ausgehandelte Austrittsabkommen Mitte Januar mit großer Mehrheit abgelehnt. Am Dienstagabend stimmen die Abgeordneten über eine Reihe von Anträgen ab. Einige Parlamentarier fordern dabei eine Verschiebung des EU-Austritts zugunsten weiterer Verhandlungen mit Brüssel. Andere sprechen sich für eine völlig neue Brexit-Strategie, einen Austritt ohne Abkommen oder ein zweites Referendum aus.