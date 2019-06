Dienstag, 25. Juni 2019

Suppe, Hühnchen und ganz viel Gastfreundschaft

Der 17-jährige Schüler Robert mit Mariana, seinem Sport-Idol. Foto: Serban

Stadtoldendorf/Braak. Für Robert Serban ist sie ein sportliches Idol. Und auch seine Eltern, die neun Brüder und zwei Schwestern kennen selbstverständlich ihren Namen: Mariana Nenu ist in Rumänien ein echter Lauf-Star. Dass Robert, der seit drei Jahren in Braak lebt, hier beim 24-Stunden-Lauf in Stadtoldendorf auf Mariana treffen würde, ist für den 17-jährigen Oberschüler ein echtes Wunder. Doch es kam noch besser: Spontan lud er die Läuferin samt ihrem Trainer ein, in Braak zu übernachten – und Mariana nahm die Einladung gerne an. Erst Montag Nachmittag flogen die Beiden zurück nach Bukarest. (rei)

