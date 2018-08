Donnerstag, 16. August 2018

Surmann-Elf dreht das Spiel

Der Kirchbraker Peter Seidel (rechts) im Duell mit dem Grünenplaner Michael Seyd.

Kirchbrak. Wenn es nach den Vertretern der Kreisligamannschaften geht, fand am gestrigen Abend das Spiel der Meisterschaftsfavoriten im Lennestadion statt. Auf die Frage nach dem Titelanwärter Nummer Eins fielen vor der Saison jeweils sieben Stimmen auf den TSV Kirchbrak und den TuSpo Grünenplan. Nachdem das Team von Mario Surmann vergangenen Sonntag noch mit 1:3 gegen den SV Holzminden unter die Räder kam, konnte man mit dem 2:1-Erfolg den ersten Dreier der neuen Saison verzeichnen. TSV-Coach Mario Surmann veränderte dabei seine Startaufstellung personell zweimal und zog zudem den am Sonntag glücklosen Alexander Seidel in die Innenverteidigung.

In einer mäßigen ersten Halbzeit kamen die Grünenplaner besser ins Spiel und konnten mit Rene Göbel und Marvin Lipke in den ersten 20 Minuten zwei Schüsse aus der Distanz verzeichnen, die beide stark durch Flugeinlagen von TSV-Keeper Niklas Meyer vereitelt wurden. Nach gut einer halben Stunde scheiterte Leon Niemeyer nach Zuspiel von Jan-Hendrik Arndt an TuSpo-Schlussmann Tim Stolzenberg. Fünf Minuten vor der Halbzeitpause in der Kirchbraker Drangphase bediente TuSpo-Akteur Jan Tiesemann nach einem Seitenwechsel per Direktabnahme Michael Seyd, der das Spielgerät in der Mitte zur 1:0-Pausenführung einnetzte.

Nach dem Seitenwechsel verflachte das Spiel, beide Mannschaften kamen kaum noch vor das gegnerische Tor. In der 70. Minute prüfte Tiesemann aus der Distanz Niklas Meyer, stellte ihn aber vor keine Probleme. Mit einem Doppelschlag innerhalb zwei Minuten drehten die Hausherren zwischen der 80. und 82. Spielminute dann die Partie. Nach einer Hereingabe von Fabian Doetz von der linken Seite drückte der noch mit der Hacke an Stolzenberg scheiternde Kevin Weber die Kugel über die Linie. Kurz darauf belohnte sich Leon Niemeyer für seine starke Leistung nach Zuspiel von Robin Busse, als er den Ball an Stolzenberg vorbeilegte und ihn danach ins leere Tor zum 2:1 einschob.

TSV Kirchbrak: Niklas Meyer – Dustin Ende, Ron Bild (68. Christopher Hacke), Robin-Davide Busse, Peter-Alexander Seidel, Jan-Hendrik Arndt, Fabian Doetz (89. Wilhelm Golze), Richard Krämer, Leon Niemeyer, Kevin Weber (90. Maximilian Burkert) , Timo Schwarz

Tuspo Grünenplan: Tim Stolzenberg – Timo Schal, Marvin Lipke (76. Patrick Deutsch), Andrej Delzer, Rene Göbel, Michael Seyd, Yves-Dominik Eisenträger, Robin Grotjahn, Jan Tiesemann, Sascha Fricke, Marcel Emmerich (85. Al Noor Abaker Mohame).