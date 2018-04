Sonntag, 08. April 2018

SV 06 kann sich von der Abstiegszone lösen

Der VfL Borsum ließ nicht nach und attackierte die Holzmindener Artwasd Zartujan und Ramon Schreiner. Foto: fhm

Holzminden. Am 23. Spieltag der Fußball-Bezirksliga hatte Blau-Weiß den abstiegsgefährdeten VfL Borsum zu Gast. Wie schon zuletzt in der Partie gegen den MTSV Aerzen offenbarte die Elf von Michael Lotze über weite Strecken der Partie spielerische Mängel. Trotz einer 2:0-Führung im Rücken und mit über 30 Minuten Überzahl in der zweiten Halbzeit, musste der SV Holzminden bis in die Schlussphase hinein um den Sieg bangen. Mit einem schmeichelhaften 4:0(2:0)-Erfolg können sich die Kreisstädter zunächst von der Abstiegszone lösen. Der Gastgeber erwischte einen perfekten Start. Der VfL schien mit den Gedanken noch in der Kabine gewesen zu sein, als Seydi Erbek das Leder an der Seitenlinie eroberte. Die zielgenaue Flanke auf den positionierten Emil Nasufovski brachte die 1:0-Führung in der sechsten Spielminute. Danach zog sich die Lotze-Elf zurück und überließ den Gästen das Handeln. „Unser Plan war es, kompakt und sicher zu stehen. Wir mussten personell besonders in der Defensive umbauen und waren so gezwungen, mit einer Dreierkette und zwei zurückgezogenen Außen aufzulaufen“, erklärte SV-Übungsleiter Michael Lotze nach Spielende.

Das hemmte offenbar das Offensivspiel der Kreisstädter nachhaltig. Beide Seiten begegneten sich in der Folge auf Augenhöhe. Die Hausherren scheuten jegliches Risiko und suchten ihr Heil im Konterspiel. Die Gäste bemühten sich nach Kräften das Zepter in die Hand zu nehmen, blieben aber über die gesamte Begegnung harmlos beim Torabschluss. In der 26. Minute kam SV-Angreifer Kevin Wilms nach einem langen Ball an das Leder. Wilms setzte sich gegen seine Kontrahenten durch und bediente den mitgelaufenen Yannick Holtz im Zentrum. Holtz traf in aller Ruhe zum 2:0. Nach dem Seitenwechsel kam der VfL wild aus der Kabine und drückte Blau-Weiß sofort in die eigene Hälfte. SV-Abwehrorganisator Mohamed Chaabu und der starke Michael Düvel im Kasten hatten alle Hände voll zu tun. Der SV blieb in der Folge viel zu passiv. Die Gäste durften im Mittelfeld schalten und walten nach Belieben. Die Lotze-Truppe dagegen vertraute auf die bis dato stabile Verteidigung. Wenn möglich sollten die SV-Angreifer nach Ballgewinn in Szene gesetzt werden. Doch diese Chancen waren rar. In der 59. Minute dezimierte sich der Gast nach einer gelb-roten Karte. Aber auch in Unterzahl rannte der Gegner weiter an. Der VfL zeigte insgesamt eine beherzte Vorstellung, allerdings ohne Fortune vor dem Tor. Gegen Ende der Partie wurden die Beine der Borsumer deutlich schwerer und Blau-Weiß konnte mehrere Konter fahren. Zunächst ohne Erfolg, aber kurz vor dem Abpfiff erlöste Khalid Boukazou sein Team und erhöhte auf 3:0. In der Nachspielzeit markierte Emil Nasufovski den 4:0-Endstand. „Ich bin hoch zufrieden. Die Einstellung und die Leistung meiner Mannschaft haben gestimmt. Mein Team hat meine Vorgaben gut umsetzt und wir haben heute drei wichtige Punkte gegen eine direkten Widersacher eingefahren“, so Lotze abschließend. (foe)