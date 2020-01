Montag, 20. Januar 2020

SV Holzminden holt einen Sieg und Rang drei

Die A-Junioren des SV Holzminden freuen sich über den Turniergewinn in ihrer Altersklasse.

Lüchtringen. Mit über 90 Teams hat der TuS Lüchtringen eines der größten Junioren-Fußballturniere im Weserbergland ausgerichtet. Gespielt wurde in den Hallen am Bielenberg in Höxter. Aus Sicht des Kreises Holzminden sind der Sieg des SV Holzminden bei den A-Junioren und der dritte Platz bei den B-Junioren die herausragenden Erfolge.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der TAH-Ausgabe vom 16.01.20