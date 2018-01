Montag, 08. Januar 2018

SV-Teams scheiden in der Vorrunde aus

Die SVerin Luisa Oerke (links) im Spiel gegen die Spvg Brakel

Höxter/Holzminden. Beim Huxori-Cup, dem größten Hallenfußball-Turnier im Weserbergland, ausgerichtet vom SV Höxter, war der SV Holzminden in den Altersklassen B-, C- und E-Junioren mit je einem Team am Start. Allerdings war die überregionale Konkurrenz für die Kreisstädter eine Nummer zu groß. Alle drei Teams mussten in der Vorrunde bereits ihre Segel streichen. Trotzdem sahen die Trainer Sören Eilers (C-Junioren) und Michael Schmidt (B-Junioren) durchaus positive Ansätze, und letztlich konnte sogar der ein oder andere Achtungserfolg errungen werden. (kf)

