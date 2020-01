Mittwoch, 08. Januar 2020

Svenja Borris finished Polar Night Half Marathon in Tromsø

Svenja Borris hat in Norwegen ein nicht alltägliches Laufabenteuer bewältigt.

Holzminden. Svenja Borris vom RunArtist Holzminden hat sich einen besonderen Lauftraum erfüllt. Sie startete in der norwegischen Stadt Tromsø, 340 km nördlich des Polarkreises, beim Polar Night Half Marathon. Am Tag vor dem Start herrschten noch angenehmen Temperaturen. Es gab einen Probelauf und Borris konnte die vom Trainer empfohlenen Spikes testen.

Kurz vor Start am Veranstaltungstag wurde das Wetter schlechter, es schneite, war kalt und es wehte ein starker, eisiger Wind. Die gesamte Strecke war mit Schnee bedeckt, darunter war Eis. Die Spikes leisteten gute Dienste, auch wenn sie ab und zu rutschte. Die Strecke ging über die Hauptstraße der Stadt zum Flughafen. Man konnte die Flugzeuge starten sehen, aber auch das Kerosin schmecken. An der Strecke standen große Fackelkerzen, die den Weg markierten. Auf den ersten zehn Kilometern musste sie mit starkem Gegenwind kämpfen, der Schnee schmerzte im Gesicht. Am Flughafen angekommen, ging es dann mit Rückenwind ins Ziel. Und es lief hervorragend, sie beendeten das Rennen nach 1:44:35 Stunden. Das bedeutete für sie persönliche Bestzeit und das bei diesen Bedingungen. Auch die Platzierung konnte sich sehen lassen. In der Altersklasse W18 – 34 belegte sie von 102 Starterinnen den fünften Platz. In der Gesamtwertung der Frauen belegte sie einen tollen 14. Platz von 367 Frauen.

Am nächsten Tag wartete noch ein besonderes Highlight, es gab ein eine Fahrt im Hundeschlitten durch die Wildnis Norwegens.

Nach eigenen Aussagen war das ein tolles Erlebnis, das nach einer Wiederholung ruft.