Samstag, 19. Januar 2019

SVR bietet Schulung für künftige Bestandserfasser für Wanderwege an

Die Seminarteilnehmer lernen, wie ein Weg auszusehen hat, wie Daten aufgenommen werden. Foto: SVR

Neuhaus. Auf was gilt es eigentlich zu achten, wenn ein Wanderweg abgelaufen wird? Wie muss er beschaffen sein, welche Kriterien darüber hinaus erfüllen? All diese Fragen werden beantwortet bei einem Bestandserfasser-Seminar am Mittwoch und Donnerstag, 27. und 28. März, das im Touristikzentrum der Geschäftsstelle der Solling-Vogler-Region in Neuhaus stattfindet. In Theorie und Praxis lernen die Seminarteilnehmer, wie ein Weg auszusehen hat, wie die dazugehörigen Daten aufgenommen und verarbeitet werden. Teilnehmen können Wanderwarte der Mitgliedsorte der SVR, aber auch interessierte Wanderfreunde, die Lust haben, ehrenamtlich an der Entwicklung der Wanderregion mitzuwirken. Das Seminar wird kostenfrei vom Touristikzentrum angeboten, die Teilnehmerzahl ist begrenzt. (tah)

