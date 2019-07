Donnerstag, 18. Juli 2019

SVR-Geschäftsführer Theo Wegener verabschiedet sich in den Ruhestand

Gestaltete touristisch acht Jahre lang federführend die „Wilde Heimat“ mit: Theo Wegener, Geschäftsführer der Solling-Vogler-Region im Weserbergland. Foto: spe

Neuhaus. Nach acht Jahren als Geschäftsführer der Solling-Vogler-Region im Weserbergland (SVR) und insgesamt 34 Jahren touristischer Tätigkeit im Weserbergland verabschiedet sich Theo Wegener Ende Juli in den Ruhestand. „Die SVR ist mein Baby. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Wir können uns sehen lassen mit dem, was wir auf den Weg gebracht haben“, zieht Theo Wegener eine persönliche Bilanz. Die aufgebauten Strukturen, erdachten Projekte und touristischen Angebote können sich in der Tat sehen lassen. Wegener und seinem Team ist es gelungen, die Solling-Vogler-Region im Weserbergland unter dem Dach des Weserbergland-Tourismus e.V. als touristische Marke zu etablieren und als Urlaubsdestination bekannter zu machen. Gemeinsam mit den elf Mitgliedskommunen hat die SVR wichtige Impulse gesetzt und tolle Ideen aus und für die Region entwickelt und in die touristische Welt getragen.

Seine Art der Führung war nicht unumstritten, er nicht jedermanns Liebling. Das wollte er auch gar nicht sein, und mitunter fielen deutliche Worte. Andererseits ärgerte er sich über unprofessionelles Kirchturmdenken und kommunalpolitisches Klein-Klein. Das Verhältnis ist abgekühlt, man hat sich auseinandergelebt. Seit einem halben Jahr war Wegener von den Vorstandssitzungen ausgeschlossen, nun folgt die Trennung. Im Gespräch mit dem TAH sagt Wegener es so: „Ich wollte nicht möglichst viele Freunde gewinnen, sondern etwas bewegen.“ Nach 45 Berufsjahren zieht er sich nun mit 63 Jahren und neun Monaten ins Private zurück. Er sieht die SVR „sehr gut aufgestellt“ und setzt darauf, dass das Erfolgsmodell eine Zukunft haben wird. „Die SVR ist wichtig für die Entwicklung der Region“, sagt er. „Sie sollte dringlichst beibehalten werden.“ Wer seine Nachfolge antritt, ist noch nicht verkündet. (spe)

