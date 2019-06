Dienstag, 25. Juni 2019

Swing-Klassiker im Schlosshof

Das Independent Sound Orchestra Minden wird vonn den Jazz-Fans mit Vorfreude in Bevern erwartet. Foto: ISO Minden

Bevern. Ein Leckerbissen erwartet die Freunde des großen Swing am letzten Sonntag im Juni, 30. Juni, in der großartigen Atmosphäre des Schlosshofes in Bevern. Die Big Band Holzminden und das Independent Sound Orchestra aus Minden geben dort ein gemeinsames Konzert. Dreimal hintereinander ist die Big Band Holzminden beim traditionellen Jazz-Frühschoppen des Freundeskreises Schloss Bevern aufgetreten. Dabei haben die Musiker den Schlosshof kennen und lieben gelernt und ein großes Publikum begeistert. Nun treten sie zum ersten Mal in einem Doppelkonzert mit der überaus erfolgreichen Mindener Band auf.

