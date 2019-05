Samstag, 18. Mai 2019

Sylvia Bruns (FDP) mit Michael Schünemann auf Tour

MdL Sylvia Bruns (Mitte) mit der Besuchergruppe vor dem Charlottenstift. Foto: FDP

Stadtoldendorf/Holzminden. Noch herrscht Baustelle in einem Bereich der zweiten Etage des ehemaligen Stadtoldendorfer Krankenhauses. Doch schon bald sollen hier Bewohner einziehen. Das Seniorendomizil „Haus Charlotte“ wächst kräftig weiter. „Bis Anfang des nächsten Jahres sollen in diesem Abschnitt zehn weitere Bewohner Platz finden“, erzählen die Betreiber Ulrike und Axel Everding der FDP-Sozialpolitikerin Sylvia Bruns (MdL) und dem unabhängigen Landratskandidaten Michael Schünemann bei ihrem Besuch.

Auf insgesamt drei Etagen ist das Seniorendomizil beheimatet. Begonnen hat alles im Februar 2015 mit 16 Betten und Betreuungsräumen in der zweiten und dritten Etage. „Aufgrund der Nachfrage konnten wir uns schnell erweitern“, so Ulrike Everding. Die Zimmer haben eine Größenordnung von 25 bis 35 Quadratmetern und werden entweder als Einzel- oder Doppelzimmer vermietet. Auch Ehepaare können zusammen einziehen. „Das Ehrenamt, das hier ausgeübt wird, ist nicht mit Geld zu bezahlen“, äußert sich Michael Schünemann, unabhängiger Landratskandidat, beim folgenden Besuch des Sozialverbandes in Holzminden. Gerade in seinem Job als Leiter der Gebäudewirtschaft beim Landkreis komme er immer wieder mit den Hürden der Inklusion in Kontakt.

