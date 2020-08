Mittwoch, 26. August 2020

Symrise: 100 Prozent Vanille werden nachhaltig beschafft

Die Landwirte werden unterstützt, um ihre Betriebe nachhaltig zu bewirtschaften. Foto: Symrise

Holzminden. Kellogg Company und Symrise haben in Madagaskar ein gemeinsames und ehrgeiziges Dreijahresprojekt umgesetzt, 100 Prozent der Kellogg’s Vanille ab 2020 nachhaltig zu beziehen. Der fortgesetzte Erfolg des Projekts beruht auf dem gemeinsamen Engagement der Partner. Die enge Zusammenarbeit mit den Vanilleanbaugemeinden in Ankavanana, Madagaskar, ermöglicht es den Bauern und ihren Familien, gemeinsame Ziele anzustreben. „Über unsere integrierte Lieferkette engagiert sich dieses Programm direkt am Ursprung des Vanilleanbaus“, sagt Yannick Leen, Global Competence Director Vanilla, Symrise. „Die Partnerschaft unterstreicht den Wert unserer aktiven und kooperativen ganzjährigen Präsenz in dieser einzigartigen Region. Im Gegenzug gewährleistet die Partnerschaft Premium-Vanille-Qualität, bringt Liefersicherheit und schafft Mehrwert sowie sichere Einkünfte für die Landwirte.

Mehr lesen Sie im TAH am 27. August 2020