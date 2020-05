Dienstag, 26. Mai 2020

Symrise-Entwicklungen gewinnen ersten Preis beim BSB Innovation Award

Symrise wurde gleich für drei Produkte mit dem renommierten BSB Innovation Award 2020 ausgezeichnet. Logo: Symrise

Holzminden. Symrise gehört zu den Innovationsführern bei der Entwicklung natürlicher Inhaltsstoffe. Gleich drei Symrise-Entwicklungen schafften es beim renommierten BSB Innovation Award 2020 auf den ersten Platz in ihrer Kategorie. Der natürliche Anti-Schuppen-Wirkstoff Crinipan PMC green wurde in der Kategorie „Kopfhaut, Hautbarriere, gerötete Haut“ als innovativster aktiver Inhaltsstoff für Kosmetik ausgezeichnet. In der Rubrik „Kopfhaut, Haar, Feuchtigkeit, Bräune“ gewann SymControl Scalp bei den Naturprodukten/Rohstoffen den ersten Preis. Und der für natürliche Sonnenschutzformulierungen optimierte Inhaltsstoff SymEffect Sun führt die Liste in der Sparte „Functionals“ an. Die Auszeichnungen belegen die führende Position von Symrise bei der Entwicklung von nachhaltigen Inhaltsstoffen.

Der renommierte europäische Innovationspreis „BSB Innovation Awards“ wird seit 2003 – parallel zur InCosmetics Global – vom unabhängigen Beratungsbüro BSB verliehen und unterstützt die weltweite Verbreitung von Wissen und Innovation. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Preisverleihung in diesem Jahr virtuell statt. Entwicklungen von Symrise wurden in den vergangenen Jahren bereits mehrfach ausgezeichnet.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 27. Mai.