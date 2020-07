Donnerstag, 30. Juli 2020

Symrise eröffnet Ideenschmiede für die Fein-Parfümerie in Paris

Symrise weiht „L‘Appartement Étoile“ im Herzen von Paris ein. Foto: Symrise

Paris/Holzminden. Mit dem L’Appartement Etoile konzipiert Symrise die Kreation von Düften als modernen und inspirierenden Schaffensprozess neu. Am Standort in der 12 Rue de Presbourg in paris bietet L’Appartement Etoile einen atemberaubenden Blick auf den Arc de Triomphe und empfängt seine Gäste im charmanten Ambiente. Die inspirierende Kulisse soll dazu dienen, gemeinsam mit Kunden Ideen zu entwickeln. Im angeschlossenen Labor entstehen daraus vor Ort moderne Duftkreationen. Die französisch-israelische Innenarchitektin Deborah Prasquier hat zeitgenössische Räume voller Schönheit, Raffinesse und Inspiration geschaffen. Symrise sieht die neue Einrichtung in Paris als moderne Ideenschmiede für die Parfümerie.

