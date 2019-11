Donnerstag, 28. November 2019

Symrise eröffnet Kreativzentrum in Ägypten

Dirk Bennwitz und Ibrahim Wagdy bei der feierlichen Eröffnung. Foto: Symrise

Holzminden. Symrise hat am Dienstag ein Kreativzentrum in Ägypten eingeweiht. Bei der Niederlassung am Rande Kairos handelt es sich um moderne Entwicklungs- und Anwendungslabore für die Kategorien Getränke, Süßwaren, Milchprodukte, Kulinarik und Snacks. Dirk Bennwitz, Präsident Flavor EAME bei Symrise, hat die Räume offiziell eröffnet. Diese erfüllen die globalen Technologie- und Entwicklungs-Standards des Unternehmens und sollen die Reichweite in der Region zu strategischen Kunden stärken. Partner, Kunden und Gäste besuchten die Zeremonie. Symrise hat die neuen Entwicklungs- und Anwendungslabore mit modernster Technik ausgestattet. Moderne Verbraucher- und Markt-Analyseverfahren sowie Qualitätssicherungs-Verfahren garantieren Kunden und Verbrauchern in der Region authentische und relevante Produkte. „Wir sind von der Strategie überzeugt, da unser Standort in Kairo uns Nähe zu den Kunden und Märkten in Afrika und im Nahen Osten bietet,“ so Dirk Bennwitz. „Wir verfügen in Ägypten über ein breites Spektrum an Fertigungstechnologien, um ganz Afrika und den Nahen Osten zu beliefern“, sagte Ibrahim Wagdy, verantwortlich für das Flavor Geschäft von Symrise in Ägypten.

