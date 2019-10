Freitag, 18. Oktober 2019

Symrise erweitert Innovationszentrum in Indonesien

Dr. Heinz-Jürgen Bertram beim Durchschneiden des roten Bandes. Foto: Symrise

Holzminden. Symrise hat in seinen Standort in der indonesischen Hauptstadt Jakarta investiert. Feierlich hat das Unternehmen das erweiterte Innovationszentrum eröffnet. Mit dieser modernen Einrichtung kann Symrise kreative Lösungen für Düfte, Kosmetika, Lebensmittel und Getränke entwickeln. Die Anwendungen sind speziell für den indonesischen Markt zugeschnitten und können Kunden direkt vor Ort präsentiert werden. Diana Food beteiligt sich ebenfalls und stärkt die gemeinsame Präsenz in Indonesien und bietet Kunden vor Ort natürliche Lebensmittelinhaltsstoffe. Rund drei Millionen Euro hat Symrise insgesamt in das Innovationszentrum investiert.

