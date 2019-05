Mittwoch, 22. Mai 2019

Symrise-Hauptversammlung in Holzminden

Vorstand und Aufsichtsrat der Symrise AG bei der Hauptversammlung. Foto: rei

Holzminden. Für Dr. Thomas Rabe ist es die letzte Hauptversammlung als Aufsichtsratsvorsitzender. Am Mittwoch, 22. Mai, hat vormittags in der Stadthalle Holzminden die Hauptversammlung der Symrise AG begonnen. 79,74 Prozent des Aktienkapitals sind bei der Versammlung vertreten. Vorstandsvorsitzender Dr. Heinz-Jürgen Bertram präsentierte den Aktionären einen beeindruckenden Rechenschaftsbericht, in dem er auf die Fortsetzung der Wachstumspolitik des Unternehmens verweisen konnte. (rei/fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 23.05.2019.