Freitag, 20. März 2020

Symrise hilft dem Landkreis Holzminden mit Desinfektionsmitteln

Werkleiter Carsten Teiwes (links) und Produktionsleiter Björn Albrecht vor den Kanistern mit dem Desinfektionsmittel SymFect. Fotos: rei

Holzminden. Die ganze Sache lief schnell und unbürokratisch – und dennoch wurden alle Sicherheitsstandards eingehalten, alle Genehmigungen eingeholt und erteilt und sogar die Qualitätskontrolle durchlaufen. „Das Ding ist sauber“, kommentiert Carsten Teiwes, Werkleiter von Symrise in Holzminden und Geschäftsführer der „Tochter“ Tesium, was da hinter ihm auf den Paletten steht. Es sind 25-Liter-Kanister voll mit SymFect, einem Produkt, das es bis vor einer Woche bei Symrise noch gar nicht gab: Zwei verschiedene Desinfektionsmittel für die Hände und für die Oberflächen-Behandlung.

Die insgesamt acht Tonnen der Flüssigkeit, die in Sonderschichten produziert wurden, gehen nicht in den Verkauf, Symrise will damit kein Geld verdienen! Sie sind vielmehr die Antwort auf eine vorsichtige Anfrage, nachdem Desinfektionsmittel auf dem Markt immer schwieriger zu bekommen und immer teurer geworden sind. Vom Landkreis Holzminden kam eine dieser Anfragen, die zweite vom Katastrophenschutzstab der Region Hannover. (rei)

