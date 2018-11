Freitag, 02. November 2018

Symrise investiert 50 Millionen in Georgia

Die Anlage in Banks County. Dass Werk trägt – neben dem Symrise-Logo – den Namen der Tochterfirma Diana. Foto: Symrise

Holzminden. Die Symrise AG hat vor wenigen Tagen ein Werk für hochwertige natürliche Lebensmittelinhaltsstoffe in Banks County im US-Bundesstaat Georgia in der Nähe von Atlanta eröffnet. Das Unternehmen investiert 50 Millionen Euro in das Werk. Dieses erfüllt hohe Standards für Technologie und Nachhaltigkeit. Mit diesem Schritt stärkt Symrise seine Vorreiterrolle auf dem US-amerikanischen Markt und unterstreicht seinen Anspruch, weiter in Wachstumsregionen zu expandieren.

„Die vorteilhafte Lage im landwirtschaftlich gut entwickelten Südosten der USA erlaubt es uns, strategisch weiter auf dem Markt für natürliche und nachhaltige Rohstoffe zu wachsen. Mit dem neuen Werk in Georgia treiben wir unser Investitionsprogramm konsequent voran. Zum Beispiel haben wir erst vor wenigen Wochen, ebenfalls in den USA, in Charleston, South Carolina, ein neues Werk für kosmetische Wirkstoffe in Betrieb genommen. Der Ausbau unserer Kapazitäten ist und bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber. Für den traditionell größten Absatzmarkt in unserer Industrie stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit. Darüber hinaus bauen wir gezielt unsere Rückwärtsintegration insbesondere bei landwirtschaftlich erzeugten Rohstoffen weiter aus. Über enge Partnerschaften mit Landwirten stellen wir hohe Produktqualitäten und Lieferfähigkeit sicher“, sagt Dr. Heinz-Jürgen Bertram, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG.

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH am 3. November 2018