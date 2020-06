Dienstag, 16. Juni 2020

Symrise kündigt 300 Mio. Euro Investitionen in Holzminden an

Holzminden ist und bleibt die Zentrale des Symrise-Konzerns. Foto: Symrise

Holzminden. Die Symrise AG hält – Corona-bedingt erstmals rein virtuell – am Mittwoch ab 11 Uhr ihre Hauptversammlung ab. Der Vorstand wird wieder Rekordumsätze verkünden und die Anteilseigner mit einer Dividende von 0,95 Euro je Aktie zufrieden stellen. Grund zur Freude haben aber eigentlich alle Bürger des Kreises Holzminden. Mit der Ankündigung von Investitionen in Höhe von 300 Millionen Euro bis 2025 sendet Symrise ein klares Signal. Der Standort wird weiterhin eine zentrale Rolle im Konzern wahrnehmen. Das Unternehmen will kontinuierlich alles daran setzen, die Wettbewerbsfähigkeit am Standort auf höchstem Branchenniveau zu halten. Holzminden ist für Symrise der Ausgangspunkt für Innovationen und Wachstumsimpulse weltweit. (rei)

Mehr lesen Sie im TAH am 17. Juni 2020