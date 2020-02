Mittwoch, 12. Februar 2020

„Systemsprenger“ gibt es auch im Landkreis Holzminden

Diskussion im Anschluss an den Film. Fotos: Peter Drews/Landkreis Holzminden

Holzminden. Der Film „Systemsprenger“ fand in den Feuilletonseiten der Presse viel Beachtung. Und auch was Preise betrifft, kam das Erstlingswerk von Regisseurin Nora Fingerscheidt nicht zu kurz. Doch während Kulturrezensenten sich an der grandiosen schauspielerischen Leistung der neunjährigen Hauptdarstellerin oder der Qualität der intensiven Bildsprache der Regisseurin abarbeiteten, blieb das Kernthema auf der Strecke: Wie kann man schwierigen Fällen wie der im Film dargestellten neunjährigen Benni selbst und den immer häufiger an ihre Grenzen stoßenden Fallbetreuerinnen helfen? Das Jugendamt des Landkreises Holzminden hat den Film Politkern und betroffenen institutionell Beteiligten im Roxy gezeigt und anschließend eine Podiumsdiskussion organisiert.

Nun sind Systemsprenger, also Kinder und Jugendliche, die aufgrund ihrer besonderen Verhaltensauffälligkeit nur schwer in Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe oder auch der Behindertenhilfe integriert werden können, nicht die Regel. Im Landkreis Holzminden gibt es derzeit insgesamt fünf. Doch dass diese Extremfälle nur die Spitze des Eisbergs sind und darüber hinaus über jedes Maß hinaus auch psychisch beanspruchen, zeigte die Podiumsdiskussion im Anschluss der Vorführung. „Wir haben nicht mehr das Gefühl, durchatmen zu können“, beschrieb eine Mitarbeiterin des Jugendamtes die Situation, einen Jugendlichen wie Benni betreuen zu müssen.

