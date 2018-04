Samstag, 31. März 2018

Tabellenführer siegt nach Pokalpleite gegen Beverns Reserve

Nabil Hussein (links, SV Holzminden II) setzt sich gegen Christian Kranz (MTV Bevern) durch. Foto: hep

Holzminden. In der 1. Fußballkreisklasse hat die zweite Mannschaft des SV 06 Holzminden am Ostersonnabend gegen das ebenfalls zweite Team des MTV Bevern mit 4:2 (2:1) seine Tabellenführung auf fünf Punkte ausgebaut. Die Spiele der Verfolger der SG GoLüWa und des VfR Hehlen sind ausgefallen. Die ersten zwei Torchancen konnten die Gäste aus Bevern, bei dem Andreas Krummacker vorübergehend nach dem Rücktritt des Trainers Ralph Schwekendiek als Spielertrainer fungiert, für sich verzeichnen. Drei Minuten nach dem Anpfiff setzte sich Pascal Kluge auf der rechten Seite durch und bediente in der Mitte Christian Kranz, dessen Kopfball rechts am Tor vorbei ging. Wenig später war es ebenfalls Christian Kranz, der nach Hereingabe von Til Engelmann von links den Ball nicht am Holzminderen Schlussmann Maurice Reuter vorbeibringen konnte. Durch die erste von den Hausherren herausgespielte Chance in der 12. Minute erzielte Nabil Hussein den Führungstreffer. Er war mit dem Ball an der Mittellinie gestartet, frei auf das Beveraner Tor zugelaufen und mit einem sehenswerten Lupfer über den heraus eilenden Torwart Sebastian Ulrich eingenetzt. Fünf Zeigerumdrehungen später erhöhte Malte Helms nach einem Eckstoß von Dara Hussein mit einem Kopfball vom kurzen Pfosten in die lange Ecke auf 2:0. Kurz darauf setzte wiederum Malte Helms nach Zuspiel von Serhat Özgen seinen Schuss aus 13 Metern über das Gehäuse. Jens Streicher verkürzte in der 23. Spielminute nach einem schnell ausgeführten Freistoß im Mittelfeld mit dem schönsten Treffer des Tages aus rund 25 Metern halbhoch in die rechte Ecke. Bis zur Halbzeit hatten beide Mannschaften jeweils zwei weitere Torchancen. Til Engelmanns Abschluss von der Strafraumkannte und seine Eins-gegen-Eins-Situation gegen Maurice Reuter blieben allerdings von Erfolg verschont. Ein Freistoß von Mohammad Hussein aus 25 Metern landete über dem Kasten, eine Hereingabe von Nabil Hussein auf Senel Yilmaz wurde von Sebastian Ulrich pariert. Damit ging es mit der knappen Halbzeitführung aus Sicht der Kreisstädter in die Kabinen.

Drei Minuten nach dem Seitenwechsel tankte sich Nabil Hussein im Alleingang durch die Beveraner Hintermannschaft durch, legte den Ball auf seinen Mitspieler Serhat Özgen zurück, der dankend den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherstellte. Nur wenig später fand ein Freistoß von Mohammad Hussein den Kopf von Nabil Hussein, dessen Kopfball Sebastian Ulrich genau vor die Füße von dem zur Halbzeit eingewechselten Winterneuzugang Onur Tas abklatschen konnte, der das Leder jedoch aus fünf Metern über die Latte setzte. In Spielminute 62 gelang den Gastgebern dann durch den zuvor noch gescheiterten Onur Tas mit einem Abstaubertor die Vorentscheidung, als Sebastian Ulrich eine Hereingabe über die linke Seite von Nabil Hussein wiederum nur nach vorne abklatschen konnte. In der Folgezeit ließen die Kräfte auf beiden Seiten nach und es ergaben sich im Mittelfeld große Räume und damit die ein oder andere Torchance für beide Mannschaften. Drei Minuten vor Abpfiff setzte sich Andreas Krummacker über rechts durch und brachte den Ball flach auf den langen Pfosten und Til Engelmann wurde für seine zuvor zahlreichen glücklosen Versuchen im gesamten Spiel doch noch belohnt und vollstreckte aus drei Metern zum 4:2-Endstand. (ac)