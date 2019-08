Freitag, 02. August 2019

Täter versuchen Geldautomat mit Schweißgerät zu öffnen

Die Polizei fragt nach Zeugen, die in der nach etwas mitbekommen haben. Foto: Polizei

Höxter. Mit einem Schweißgerät haben in Höxter bislang unbekannte Täter versucht, einen vor einer Spielothek aufgestellten Geldautomaten aufzubrechen. Hierbei gerieten Kunststoffteile des Automaten in Brand und der oder die Täter flüchteten ohne Beute. Der Vorfall ereignete sich am frühen Freitagmorgen, 2. August, gegen 3 Uhr, im Bereich Lütmarser Straße/ Pfennigbreite. Das entstandene Feuer wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Geldautomat wurde stark beschädigt und es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Tatortes festgestellt hat, wird gebeten sich mit der Polizei in Höxter, Telefon 05271/9620, in Verbindung zu setzen.