Donnerstag, 19. März 2020

Tafel Holzminden will Betrieb aufrecht erhalten

Ein Absperrband garantiert den Mindestabstand von zwei Metern zwischen Tafel-Mitarbeiter und Kunde.

Holzminden. Es gibt sie noch, diese besonderen Momente: Am Montag meldet sich bei Sascha Stein eine Frau. „Wo hat die Tafel Bedarf“, fragt sie. „Und mit der Wunschliste ist sie dann losgefahren zum nächsten Supermarkt und hat eingekauft“, sagt Sascha Stein. Obst, Milch, Nudeln, Kartoffeln. Sascha Stein ist Gruppenleiter bei der Holzmindener Tafel. Und die steht jetzt, in der Corona-Krise, vor ganz besonderen Herausforderungen. Der Holzmindener Verein reagiert darauf nicht mit der Schließung – wie in Hameln oder Alfeld – sondern mit der Verschärfung der Schutzmaßnahmen. „Unsere Kunden sind auf die Tafel angewiesen“, sagt der erste Vorsitzende, Bernward Horn, „wir werden den Betrieb so lange wie möglich aufrecht erhalten“.

50 ehrenamtliche Mitarbeiter, dazu vier Bufdis und eben Sascha Stein halten den Betrieb in der Tafel-Zentrale in der Wallstraße in Holzminden aufrecht – zu den bekannten Öffnungszeiten. Doch sonst hat sich in den Corona-Zeiten viel verändert. (bs)

Den ausführlichen Bericht lesen Sie im TAH vom 19.03.2020