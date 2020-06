Mittwoch, 03. Juni 2020

Tag 20 ohne Neuinfektion im Kreis Holzminden

Seit fast drei Wochen gibt es im Kreis Holzminden keinen neuen Infektionsfall. Foto: Pixabay

Kreis Holzminden. Es bleibt bei den guten Nachrichten aus dem Kreisgesundheitsamt in Holzminden. Es gibt keine neuen Infektionen mit dem Coronavirus, seit 20 tagen ist der Landkreis Holzminden keinen neuen Infizierten mit dem Virus. Die Zahl der positiv Getesteten liegt immer noch bei 106. Auch die Anzahl der als wieder genesen geltenden Personen liegt weiter bei 97.Sieben Menschen sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Es gibt also noch zwei Krankheitsfälle im Landkreis Holzminden. Weiter abgenommen hat die Zahl derjenigen, die sich in Quarantäne befinden. Das sind nur noch zwei Menschen. (fhm)