Donnerstag, 22. August 2019

Tag des offenen Denkmals in Holzminden und Fürstenberg

Sie stellten das Programm des Tages des offenen Denkmals vor, hier vor dem Dielenhaus in der Niederen Straße. Foto: spe

Holzminden. Bundesweit koordiniert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz, findet am Sonntag, 8. September, wieder der Tag des offenen Denkmals statt. In Holzminden können Denkmal- und Architekturinteressierte das Internat Solling, das Logenhaus in der Bahnhofstraße und das vom Ehepaar Woelke derzeit sanierte Dielenhaus in der Niederen Straße 19 kennenlernen. In Fürstenberg stehen die frühen Manufakturbauten zur Porzellanherstellung im Fokus. Insbesondere präsentieren Studierende der HAWK ihre Sanierungs- und Umnutzungskonzepte für die Alte Mühle. Sie wurde 1747 erbaut und diente als Laboratorium. Zur Führung anmelden müssen sich Teilnehmer nur im Internat Solling. (spe)

