Mittwoch, 24. Juli 2019

„Tage der Ägyptologie“ im Koptischen Kloster Brenkhausen

Daniel Rutica ist eine der Organisatorinnen der „Tage der Ägyptologie“. Foto: fhm

Brenkhausen. In diesem Jahr rechnen die Veranstalter der „Tage der Ägyptologie“ im Koptischen Kloster Brenkhausen mit einem Teilnehmerrekord. Bei der Tagung, die von Freitag, 26. Juli, bis Sonntag, 28. Juli, dauert, werden 120 Teilnehmer erwartet. „Das wird die größte Ägytpologie-Tagung in Brenkhausen, die es bisher gab“, freut sich Daniela Rutica, eine der Veranstalterinnen dieser Fachtagung. Das Programm der Tagung reichtet sich aber nicht nur an Fachleute, sondern alle an, die sich für Ägyptologie, Koptologie und die Geschichten der Menschen an den Ufern des Nils interessieren. Zum 12. Mal findet diese Tagung statt, die in diesem Jahr unter dem Leitmotto „Arbeiter, Künstler, Pharaonen“ steht. (fhm)

Mehr lesen Sie im TAH vom 24.07.2019.