Freitag, 10. Mai 2019

Tagesklinik Holzminden startet am 1. Juni – Ute Schünemann leitende Oberärztin

Das Team der Tagesklinik rund um Leiterin Ute Schünemann (Dritte von rechts) freut sich auf die Inbetriebnahme. Foto: Albert-Schweitzer-Familienwerk

Holzminden. Die Tagesklinik der Fachklinik für Kinder und Jugendpsychiatrie des Albert-Schweitzer-Familienwerks in Holzminden geht zum 1. Juni in Betrieb. Seit dem 1. April ist Ute Schünemann als künftige verantwortliche Oberärztin für diesen neu initiierten Klinikbereich eingestellt. Die 55-jährige Fachärztin ist geborene Lübeckerin und kommt von der LWL-Klinik in Marsberg, wo sie mehr als 18 Jahre im Dienst der Kinder- und Jugendpsychiatrie stand. Zudem war sie im LKH Göttingen, beim sozialpsychiatrischen Dienst Göttingen und in Bernburg (Saale) tätig. Ute Schünemann ist verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Das Tagesklinikkonzept umfasst das Angebot eines dynamischen Tagesablaufs mit klaren Strukturen und familienorientierten Angeboten für alle Altersgruppen vom Kleinkind bis zum 17-jährigen Teenager. 13 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Tagesklinik weist Plätze für 13 Patienten und drei Eltern-Kind-Plätze auf. Ute Schünemann ist über die Institutsambulanz unter der Telefonnummer 05531/ 9311600 zu erreichen.

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 11. Mai