Samstag, 22. Februar 2020

TAH-Gewinnspiel: Freier Eintritt zur Holzmindener Kneipennacht

„Big Tasty“ covert Rock im Highlight bei der Holzmindener Kneipennacht. Foto: Agentur

Holzminden. Sie hat inzwischen Tradition in Holzminden: die Kneipennacht. Am Sonnabend, 7. März, geht sie in die fünfte Runde. Die Musikveranstaltung ist ein wahrer Garant für volle Bars, Kneipen und Tanzclubs. Zwölf Bühnen versprechen einen bunten Musik-Mix und ganz Holzminden feiert eine Nacht lang wie wild. Auch in diesem Jahr verlost der Tägliche Anzeiger als Medienpartner des Events wieder fünfmal freien Eintritt für jeweils zwei Personen. Schon Im letzten Jahr knackte die Holzmindener Kneipennacht, die von Stefan Friedrich von OWL Booking veranstaltet wird, beinahe die 2.000er-Marke. Von Jahr zu Jahr werden es mehr Feierwütige. Mitschuld ist wohl das vielversprechende Rezept der Holzmindener Kneipennacht: Einmal Eintritt zahlen und in alle elf Kneipen reinkommen. (ap)

Den vollständigen Artikel lesen Sie im TAH vom 22. Februar 2020