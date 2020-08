Montag, 24. August 2020

TAH-Leser aus Holzminden entdeckt eine Wespenspinne

Dieser Foto sandte Peter Heinecke ein.

Holzminden. „Ich habe an meiner Hauswand eine Spinne entdeckt. Nach meiner Recherche handelt es sich um eine Wespenspinne. Kommt diese Spinnenart hier heutiger vor?“ wendet sich Peter Heinecke aus Holzminden an die TAH-Redaktion. Und die kontaktiert natürlich sofort den Experten Rolf Drüke und der hat auch diesmal wieder spannende Antworten parat. Rolf Drüke schreibt: „Herr Heinecke hat gut recherchiert, denn er handelt sich bei dem Tier definitiv um ein Weibchen der Wespenspinne (Argiope bruennichi). Die Spinne ist in unserer Gegend sicherlich eine der schönsten. Sie gehört in die Familie der Radnetzspinnen (Araneidae), zu denen auch unsere Kreuzspinnen gehören. (bs)

Mehr lesen Sie im TAH am 25. August 2020