Montag, 10. Februar 2020

TAH-Nachrichten heute kostenfrei per Epaper

Holzminden. Auch wenn am späten Nachmittag schon heftige Sturmböen durch den Kreis Holzminden wirbeln – es soll Sonntagabend und in der Nacht zum Montag noch heftiger werden! Der TAH sorgt sich verständlicherweise um seine Fahrer und Zusteller. Wir hoffen, dass unsere Abonnenten Verständnis haben, falls ihre Zeitung am Montagmorgen nicht pünktlich im Briefkasten liegen sollte. Die Sicherheit geht natürlich vor! Damit die TAH-Leser aber möglichst nicht auf ihre Nachrichten aus der Region und aller Welt verzichten müssen, wird es die Zeitung als Epaper am Montag für jedermann kostenfrei geben! Über das Sturm-Geschehen in der Region berichtet der TAH zusätzlich auf seiner Homepage und in den sozialen Medien!

epaper.tah.de/website.php/epaper/current_issue