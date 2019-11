Samstag, 16. November 2019

TAH präsentiert: Wünsche der Holzmindener für ihre Innenstadt

Drei Wochen hat die TAH-Redaktion Ideen der Holzmindener für ihre Innenstadt gesammelt. Foto: ap

Holzminden. Eine ellenlange Wunschliste der Holzmindener für ihre Innenstadt sammelt die TAH-Redaktion innerhalb der letzten rund drei Wochen. Gestartet mit einer Umfrage auf dem Markt sowie in der Bülte sind in den Tagen darauf Ideen via Facebook, E-Mail, Post, Fax, Telefon oder per Ortstermin eingegangen. Ein bunter Mix aus insgesamt 146 konstruktiven Ideen war das in der Summe. 17 Themenfelder ließen sich ermitteln. Ganz vorn lagen Anregungen der Bevölkerung zum Thema Geschäfte sowie Kaufhausketten (27 Vorschläge), das Parken landete auf Platz zwei mit 24 Nennungen und die Altstadtpflege nimmt Platz drei ein (elfmal genannt). Zudem variierten die Zuschriften extrem: Von einem kurzen Kommentar in den Sozialen Medien bis hin zu mehrseitigen DinA4-Wunschzetteln – sogar handschriftlich mit Bildanhang – sind da die TAH-Postfächer vollgelaufen. Quantität war dabei nicht immer gleich Qualität. Die TAH-Volontärinnen Anika Pfeiffer und Berlind Brodthage mussten lesen, sammeln, selektieren und strukturieren. Herausgekommen ist eine Präsentation, die die Wünsche der Holzmindener für ihre Innenstadt komprimiert repräsentiert. Am Dienstag sind die komprimierten Ergebnisse der Initiative dann im Ausschuss für Innenstadtentwicklung von Anika Pfeiffer und Berlind Brodthage vorgestellt worden (der TAH berichtete). Und jetzt sind die wichtigsten Aspekte – Parken, Attraktivität, Fußgängerzonen, Spielstätten und Handel – noch einmal auf einer TAH-Exklusiv-Seite aufgeführt. (ap)

Den ausführlichen Artikel lesen Sie im TAH vom 16. November.

Unter diesem Link gibt es die vollständige pdf-Datei der TAH-Präsentation "Wünsche der Holzmindener für ihre Innenstadt" kostenfrei zum Herunterladen.