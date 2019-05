Donnerstag, 16. Mai 2019

TAH verlost freien Eintritt für „Negenborn to be wild“

„The Gaz Guzzlers“ präsentieren ihre „High Energy Soul Show Deluxe“. Foto: Gaz Guzzlers

Holzminden. Ein dolles Ding mit neuen Facetten verspricht das diesjährige Scheunenfestival „Negenborn to be wild“ am 25. und 26. Mai zu werden. Am Sonnabend um 22 Uhr starten die „Gaz Guzzlers“ dann ihre „High Energy Soul Show Deluxe“. „The Gaz Guzzlers“ stehen für eine fulminante Liveshow, die keine Wünsche offen lässt. Die Band nimmt ihr Publikum mit auf eine musikalische Berg- und Talfahrt durch einen Stilmix aus Funk, Soul, Rhythm’n’Blues bis Rock. Los geht es bereits um 19.30 Uhr mit der Band „Frontdoor“. Für diesen Abend verlost der TAH dreimal zwei Eintrittskarten unter seinen Lesern. Am Sonntagmorgen ab 11 Uhr zählt dann jede Stimme beim ersten Frühschoppen mit Rudelsingen, moderiert und begleitet von Sebastian Hegener. Der Verein ProKult veranstaltet das kleine Festival wieder in der Scheune Brinkmann in der Bäckerstraße in Negenborn.

Wer je zwei Karten für den 25. Mai gewinnen will, schickt unter der Kennwort „Negenborn to be wild“ eine E-Mail an redaktion@tah.de oder Postkarte an den Täglichen Anzeiger, Zeppelinstraße 10, 37603 Holzminden. Einsendeschluss ist der 20. Mai. Bitte den Namen, Wohnort und Telefonnummer nicht vergessen! (spe)